Visite à l’UCAD: « La stabilisation de l’année scolaire est une priorité absolue », Dr Abdourahmane Diouf

Le nouveau ministre de l’enseignement supérieur Dr Abdourahmane Diouf a effectué une visite à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce lundi 22 avril 2024, sur instruction du président de la république Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’état des lieux des universités du pays. Cette visite à l’université Cheikh Anta Diop est axée sur la situation de l’enseignement supérieur, la recherche et de l’innovation.



Ainsi, le ministre a évoqué avec les acteurs et universitaires des concertations dans un futur proche pour trouver des issues heureuses pour le bien être de l’université. La perturbation de l’année devenue une norme dans le cursus, Dr Abdourahmane Diouf promet d’y remédier.



« La stabilisation de l’année scolaire est une priorité absolue pour nous », déclare le ministre Dr Abdourahmane Diouf.

Face aux défis auxquels sont confrontés les universités, le ministre informe que les ressources du secteur sont limitées pour prendre en charge les problèmes de l’enseignement.



« Les problèmes sont à l’UCAD, au COUD. Les ressources qui ont été votées avant l’avènement de ce régime sont limitées . Nous allons devoir faire avec les moyens du bord pour cette première année », a soutenu le ministre de l’enseignement supérieur,Dr Abdourahmane Diouf.

Toutefois, il invite tous les acteurs de l’enseignement supérieur à faire des efforts pour trouver des solutions dans la paix sociale et la concorde.



Falil Gadio

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Visite-a-l-UCAD-La-stabi...