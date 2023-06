Visite d’Etat de Macky Sall au Portugal: Vers la signatures d’accords de partenariat entre Dakar et Lisbonne Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2023 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'Etat, Macky Sall, effectue une visite d'Etat au Portugal du 19 au 21 juin 2023. « Plus haut contact diplomatique entre deux pays, la visite d'état du Président témoigne de l'excellence des relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre deux pays », renseigne une note de la Présidence de la République. Cette visite sera marquée par de grandes étapes pendant lesquelles les honneurs civils et militaires seront rendus au Président sénégalais. Dans l'agenda figure notamment : un Accueil au Palais présidentiel ; un tête-à-tête entre les deux chefs d'Etat suivi d'une séance de travail élargie aux délégations ; une rencontre avec le Premier ministre ; et une intervention à l'Assemblée de la République portugaise. Les deux présidents procèderont, également, à une signature d'accords de partenariat pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays.



Source : https://lesoleil.sn/visite-detat-de-macky-sall-au-...

