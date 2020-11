Visite dans les établissements à Louga: Parents d'élèves et syndicalistes se prononcent Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 13:21 | | 0 commentaire(s)| Les parents d’élèves et les syndicalistes qui accompagnaient Awa Ndiaye Diop Marigo, adjointe au gouverneur de Louga, lors de la visite dans les établissements, ont confirmé les propos de Mme Diop et salué le travail remarquable de l'Ia et de l'Ief.







Accueil Envoyer à un ami Partager