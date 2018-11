Visite de Macky Sall à Kaolack : Les pro Diène Farba Sarr soldent leurs comptes avec le maire de Sibassor

En marge de sa visite dimanche dernier, à Médina Baye, le président de la république Macky Sall a reçu en audience les responsables de l’APR de Kaolack à l’hôtel le Relais. Des échauffourées avaient éclaté suite aux accusations portée par le maire de Sibassor contre Diène Farba Sarr, ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie. Ibou Ndiaye, conseiller municipal de Sibassor et proche de ce dernier, est revenu sur l’incident lors d'un point de presse et s’en est vertement pris au Maire Djiby Kalidou Dieng. Il a invité ses militants à tourner la page et se concentrer sur la réélection du président de la République.



