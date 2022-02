Visite de Serigne Cheikh Alassane Sène à Daaroul Mousty: L'Ambassadeur de la Paix appelle à contribuer aux travaux de la Mosquée Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 13:09 | | 0 commentaire(s)| Serigne Alassane Sène a effectué une visite à Daaroul Mousty. Il s’est rendu chez Cheikh Mouhamadoul Bachir Anta Niang Mbacké, Khalife de Mame Thierno Ibra Faty Mbacké. A l’accueil, il a été retracé l’histoire des arrières grands-parents de l’hôte de Dararoul Mousty, qui ont eu à faire allégeance à cette famille de Borom de Darou. Cheikh Alassane Sène, Ambassadeur de la paix a exprimé sa gratitude à l’endroit du Khalife. Ainsi, il renouvelé sa fidélité et son amour pour le marabout, qui n’a jamais cessé d’être une référence dans la communauté mouride.



Cheikh Alassane Séne, Ambassadeur de la paix a sollicité auprès du Khalife de Mame Thierno Ibrahima Faty des prières pour la paix, la stabilité et la concorde nationale. Vu ce qui se passe dans certains pays d’Afrique et du monde, il estime que les attentes dans ce domaine sont immenses. Et, ces prières pourront aider à un mieux être des populations.



Ainsi, Cheikh Mouhamadoul Bachir Anta Niang Mbacké, Khalife de Mame Thierno Ibra Faty Mbacké s’est montré heureux d’avoir accueilli Cheikh Alassane Sène, considéré comme son propre fils. Mais, l’hôte de marque de la ville sainte, très sensible de l'accueil et des témoignages élogieux, a lancé un appel à tous les sénégalais pour une contribution aux travaux de la Mosquée de Daaroul Mousty.



