Visite de certains leaders chez le Khalife: "Nous n'accepterons plus jamais qu'un leader politique vienne dicter à notre marabout ce qu'il doit foire et..." Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 16:14 | | 0 commentaire(s)| Le fils de Baye Niass et frère du khalife , Mohammed Abdoul Malick Ibrahima Niass met en garde les politiciens et les invite à mieux parler de leurs programmes et ambitions auprès du khalife que de discuter de leurs problèmes avec d'autres leaders.. " A partir d'aujourd'hui, nous n'accepterons plus jamais qu'un leader politique vienne dicter à notre marabout ce qu'il doit faire, et à qui, il doit parler", avertit M.Niass. Il a par ailleurs prié pour les Sénégalais qui sont en Tunisie...



