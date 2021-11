Visite de chantier: Le Stade du Sénégal livré en février 2022 (Ministre Matar Bâ)

Le Ministre des Sports, Monsieur Matar Bâ a effectué une visite au Stade du Sénnégal de Diamniadio, ce mardi 16 novembre 2021. Une visite ponctuée d'une satisfaction par rapport à l'état d'avancement des travaux. Un nouveau joyau dont la remise des clefs est prévue pour le 22 février 2022, et qui sans nul doute, devrait abriter le match de barrage de l'équipe nationale du Sénégal, programmé au mois de mars 2022, pour la qualification à la coupe du monde Qatar 2022. Accompagné du Président de la FSF, Me Augustin Senghor, le Ministre a également rappelé les consignes et visions du président de la République, M. Macky Sall en matières d'infrastructures sportives pour l'organisation de la CAN 2023 au Sénégal.