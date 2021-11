Visite de chantier du BRT: Elisabeth Huybens constate l'état d'avancement des travaux

Madame Elisabeth Huybens, Directrice des Opérations et de la Stratégie de la Banque mondiale, Afrique de l’Ouest et Centrale avec l'équipe de la banque conduite par le Directeur Nathan Belete, a visité, il y a quelques jours, l’état d’avancement des travaux du projet Bus Rapid Transit ( BRT), en présence du Directeur général du CETUD (Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar), Dr; Thierno Birahim Aw, du Directeur Général de AGEROUTE Sénégal, M. Ibrahima Ndiaye et l’ensemble des entreprises en charge des travaux.



Cette visite a permis de constater l’état d’avancement des travaux du BRT et de vérifier l’application correcte du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet.