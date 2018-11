Visite mouvementée de Macky Sall à Paris: les blessés de l’opposition portent plainte

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Pour coups et blessures suivis de menaces de mort avec pistolet, les blessés de l’opposition sénégalaise ont finalement porté plainte contre X au commissariat de police du 18e arrondissement de Paris. Dans le récépissé de réception délivré par le commissaire Debuisson dont « Le Témoin » a obtenu copie, les plaignants disent avoir été violentés, agressés et blessés par des nervis lors de la visite de leur président de la République dans la capitale parisienne. Et notamment devant la résidence de l’ambassade du Sénégal à Paris, où ils manifestaient pacifiquement pour dénoncer les dérives du pouvoir en place.



Se constituant en collectif, les victimes ont joint à leurs plaintes des certificats médicaux faisant état de 3 à 15 jours d’incapacité de travail. Ainsi que des copies de vidéo où les mis en cause revendiquent les faits. Dans une capitale des affaires comme Paris où les gens s’activent au rythme du « Wall Street », trois jours d’incapacité de travail représentent l’équivalent d’un mois de salaire perdu au Sénégal.



Qui dit que les mis en cause ne risquent pas gros ? Souhaitons qu’ils soient en situation régulière car, si jamais ils sont reconnus coupables des faits dont ils sont accusés, ils pourront faire l’objet d’une expulsion vers Dakar-Diass. Parce qu’en Europe comme aux Usa où l’intégrité physique est sacrée, les délits de coups et blessures sont sévèrement réprimés.











Le Témoin

