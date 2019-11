Vive altercation à l’Assemblée nationale : Me Djibril War traite Cissé Lô de ‘’voleur international’’ La ministre de la Jeunesse, Néné Fatouma Tall a été accueillie par une vive altercation, hier, entre deux responsables de l’Apr à l’Assemblée nationale. A l’origine, Moustapha Cissé réprimande Me Djibril War après ses déclarations sur Moustapha Diakhaté qu’il a accusé d’avoir détourné 600 millions FCFA. Me War réplique et traite Cissé Lô de ‘’voleur international’’. S’en suit des échanges propos aigres-doux à la sortie de l'hémicycle. le fils de Cissé Lô menace de bastonner Me War qui a insulté son père.

