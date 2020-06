Vive manifestation à Touba: Les chauffeurs et les populations affrontent les forces de l’ordre Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 18:22 | | 0 commentaire(s)| Les chauffeurs et apprentis ainsi qu’une masse de jeunes venus célébrer le magal de Kassou Rajab, sont sortis pour envahir les principaux axes de la ville sainte afin de manifester leur désarroi. Bloqués et voulant rentrer dans leurs différents lieux de provenance, certains s’engagent dans ce combat avec des jets d’immondices et autres pierres. Ces derniers, déplorant leurs difficiles conditions de vie, insistent pour la réouverture du transport afin de reprendre leurs activités de travail.

La ville sainte de Touba est le théâtre d’une vaste opération de résistance. Un mouvement initié par des chauffeurs, des apprentis et des jeunes de la ville sainte. Ces derniers ont bravé l’interdit pour affronter les forces de l’ordre. Ne voulant plus être cloîtrés entre quatre murs, ils se lancent à une résistance pour la reprise de leurs activités.



Ainsi, les policiers sont sortis pour contrecarrer le mouvement. Ce faisant, les chauffeurs et autres manifestants demandent à l’Etat de les laisser poursuivre leurs activités de travail. Et, un des journalistes, atteint par une pierre lors des manifestations, témoigne que certains jeunes sont fatigués de cette période d’oisiveté.



D’après lui, l’autorité doit discuter afin de trouver des solutions. Il semble comprendre que l’inactivité des populations pourrait être un motif suffisant pour affronter les forces de l’ordre et défier l’autorité.



