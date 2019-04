Voici 11 preuves que votre foie est abîmé… Le foie est un organe très complexe jouant un rôle dans presque toutes les fonctions corporelles, son principal objectif est de vous aider à rester en bonne santé. Cet organe s’occupe de la désintoxication, la synthèse des protéines et la sécrétion de produits chimiques facilitant la digestion des aliments. Et comme l’indique Dr Axe, lorsque le foie ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il envoie certains signaux. Découvrez-les!



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Comme cité dans un article de l’American liver foundation, un foie en bonne santé a l’incroyable capacité de se régénérer lorsqu’il est endommagé. Il est important de savoir que tout ce qui empêche votre foie de faire son travail peut mettre votre vie en danger. En France les maladies du foie tuent des milliers de personnes chaque année selon le magazine 20minutes. Des statistiques inquiétantes qui nous poussent à mettre la lumière sur cet organe vital !



11 signes que le foie est endommagé



Un organe aussi complexe que le foie peut éprouver toute une gamme de problèmes. Un foie en bonne santé fonctionne efficacement. Cependant, dans le cas où cet organe est malade ou fonctionne mal, les conséquences peuvent être dangereuses, voire mortelles selon plusieurs études. Selon le Dr Axe, voici donc les signes qui alertent d’un problème au foie !



Cette liste n’est pas exhaustive, restez à l’écoute de votre corps et n’hésitez pas à consulter un médecin à chaque fois que vous ressentez quelque chose d’inhabituelle dans votre corps !



1- Fatigue chronique inexpliquée



Si vous sentez que vous avez constamment besoin de repos, cela signifie qu’il y a des toxines dans votre corps et que le foie est incapable de les éliminer.



2- Perte d’appétit



Lorsque la nourriture n’est pas digérée correctement vous risquez de perdre l’appétit, et par conséquent une perte de poids extrême.



3- Maux d’estomac



Les nausées et les vomissements sont les symptômes les plus courants des dommages au foie. Ces symptômes peuvent aussi survenir en cas de migraines, de vertiges, de grossesses ou d’intoxications alimentaires. Cependant, si ces symptômes persistent sur une période prolongée, cela signifie que le foie est endommagé et qu’il est incapable d’éliminer les toxines.



4- Problèmes de digestion



Le foie produit de la bile qui aide dans la digestion. Lorsque le foie est endommagé, il peut engendrer une indigestion, une diarrhée, un syndrome du côlon irritable, une constipation ou encore une intolérance aux aliments gras.



5- Changement de la couleur de l’urine



Lorsque les taux de bilirubine augmentent, ils peuvent entraîner des changements au niveau de la couleur de vos urines. Ainsi, un foie endommagé ne peut pas éliminer l’excès de bilirubine, c’est donc les reins qui les éliminent !



6- Changement de la couleur des selles



La carence biliaire mène à des changements de couleur au niveau des selles. Ainsi, si ces dernières sont de couleur argile, jaune pâle ou gris pendant une longue période, il est probable que le foie ne fonctionne pas correctement.



7- Jaunisse



Un taux élevé de bilirubine dans le sang se traduit par une jaunisse qui apparait au niveau des yeux, du bout des doigts, de la langue et de la peau. Cette affection peut également indiquer des problèmes de vésicule biliaire ou de pancréas.



8- Douleurs abdominales



Des crampes ou des douleurs dans la partie inférieure de votre abdomen et des ballonnements peuvent indiquer des dommages au foie.



9- Rétention d’eau



Bien que la rétention d’eau puisse être un signe d’un problème au niveau des reins, de maladie lymphatique, d’insuffisance cardiaque et de déséquilibre hormonal, elle peut également être un signe d’un foie endommagé.



10- Démangeaisons au niveau de la peau



Un foie endommagé se répercute sur la peau en la rendant plus sensible. Par conséquent, vous pouvez ressentir des démangeaisons, des ecchymoses ou des veines visibles.



11- Saignement intestinal



Les saignements intestinaux sont souvent liés à une atteinte hépatique.



Quelques recommandations pour garder votre foie en bonne santé !



– Ayez un régime alimentaire sain et une activité physique régulière.



– Consommez L’alcool avec modération et évitez les drogues illicites.



– Ne mélangez pas les médicaments et/ou les remèdes naturels.



– Buvez assez d’eau !













afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos