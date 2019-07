Voici comment soigner ses hémorroïdes naturellement à la maison Les hémorroïdes s’illustrent par la dilation des veines se trouvant dans la région anale. Les symptômes communs peuvent inclure la douleur, des démangeaisons et des saignements rectaux. Ils peuvent se développer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'anus et du rectum. Particulièrement gênants et douloureux, voici des conseils pour soulager les symptômes des hémorroïdes.

Consommez des fibres



Si vous cherchez des remèdes pour les hémorroïdes, il faut commencer par guérir le corps de l’intérieur avec un régime riche en fibres, comme le conseille Dr Thierry Higuero, gastroentérologue. Cela permet de réduire les saignements et la douleur causés par les hémorroïdes. Consommez plus de quantités de fruits et de légumes riches en fibres, de riz brun, de grains entiers et de noix pour remédier aux hémorroïdes. Buvez également beaucoup d’eau pour prévenir la constipation.



Un sachet de thé



Les hémorroïdes externes peuvent être apaisées en appliquant un sachet de thé chaud et humide. L’acide tanique dans le thé aidera à réduire l’enflure, soulagera la douleur et favorisera la coagulation du sang pour arrêter le saignement. D’après une étude publiée en 2016 dans la revue scientifique ACS Applied material & interfaces, l’acide tanique a des capacités anti-inflammatoires qui peuvent être efficaces pour la guérison des blessures et la cicatrisation.



Éviter de trop s’asseoir



Si vous avez un travail de bureau, promenez-vous pendant cinq minutes au moins une fois par heure pour soulager la pression rectale qui cause les hémorroïdes. À la salle de sport, évitez les vélos stationnaires qui peuvent appliquer la même pression. Au lieu de cela, essayez de marcher rapidement pendant 20 à 30 minutes pour encourager la fonction intestinale.



Prendre des bains de siège à l’eau chaude



L’eau chaude améliore la circulation sanguine et aide alors à réduire les veines gonflées. Pour profiter de ses avantages, remplissez votre baignoire d’eau chaude. Asseyez-vous dans l’eau avec les genoux levés pour obtenir une exposition maximale à la chaleur de la zone touchée. La dissolution d’une poignée de sels d’Epsom dans la baignoire avant de commencer votre bain aidera à réduire encore davantage les hémorroïdes.



Utiliser le froid



Les vaisseaux sanguins se gonflent avec les hémorroïdes, mais le froid peut les dégonfler et les soulager considérablement. Remplissez un sac de glace, entourez-le d’un tissu fin et restez assis dessus pendant environ 20 minutes pour soulager la douleur et les hémorroïdes. Répétez l’opération si nécessaire, mais attendez au moins dix minutes entre chaque application.



Garder la zone propre



Echangez votre douche quotidienne pour un bain chaud pour pouvoir tremper la région anale dans de l’eau tiède. Ne nettoyez pas cette zone avec du savon industriel et parfumé, ni avec des lingettes à base d’alcool ou parfumées, car cela pourrait aggraver les hémorroïdes. Lorsque vous sortez de la baignoire, utilisez un sèche-cheveux pour sécher délicatement la zone.



S’allonger



Il suffit de réduire simplement l’impact du poids de votre région anale douloureuse en vous allongeant, les jambes en l’air en les appuyant sur un coussin. Vous améliorerez également la circulation sanguine, réduisant ainsi la douleur liée aux hémorroïdes.



Ne pas retenir l’envie d’aller aux toilettes



Retenir ses envies d’aller aux toilettes peut entraîner la constipation. Cela peut alors causer une pression abdominale et provoquer des hémorroïdes. Donc il ne faut pas hésiter à aller aux toilettes dès que vous en avez besoin pour les éviter.



Utiliser de la pomme de terre



Une compresse à base de pomme de terre est un remède maison étonnamment efficace pour les hémorroïdes. Il suffit de couper une pomme de terre en forme de lamelles et de les fixer sur la zone de l’anus avec un tissu. La pomme de terre agit comme un astringent apaisant.



Appliquer de l’hamamélis



L’hamamélis est réputé pour réduire la douleur, les démangeaisons et les saignements jusqu’à ce que les hémorroïdes disparaissent. Il contient des tanins et des huiles susceptibles de contribuer à réduire l’inflammation et à ralentir les saignements. Trempez une boule de coton dans de l’eau d’hamamélis non distillé et pressez-la contre l’hémorroïde.









