Voici des astuces simples pour arrêter le grignotage Vous en avez assez de grignoter à longueur de journée ? Il existe des astuces coupe faim efficaces et naturelles pour se sentir rassasiée entre les repas. Découvrez-les !





Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 12:40 | | 0 commentaire(s)|

Lorsqu’on a une sensation de faim, cela veut dire que le taux de glycémie dans le sang est bas. Le corps a besoin d’énergie et va provoquer plus rapidement une envie de manger mais surtout de grignoter ! Des astuces coupe faim efficaces peuvent vous aider à être rassasiée plus durablement.



Une alimentation équilibrée



Afin de ne pas avoir envie de manger constamment il faut d’abord faire le tri dans vos placards. Exit les sucres rapides, les bonbons, gâteaux et plats industriels ! Ces aliments vont être digérés plus rapidement par l’organisme. La faim va revenir aussitôt. Pour vous sentir rassasiée, misez plutôt sur les aliments riches en fibres comme les fruits et les légumes ainsi que les protéines. Leur assimilation se fera plus lentement et fournira à votre corps de l’énergie en continu. Vous n’y avez peut-être pas pensé mais les algues apportent des vitamines et minéraux essentiels. Elles ont l’avantage d’être peu calorique. Au contact de l’eau contenue dans le corps, elles vont gonfler dans l’estomac et provoquer une sensation de satiété.



S’hydrater astucieusement



La façon la plus simple de stopper la faim plus rapidement: boire un grand verre d’eau avant le repas. L’estomac va être rempli et vous aurez moins besoin de manger. Boire une tasse d’eau chaude avec du jus de citron permet de se sentir plus vite rassasiée. Le citron a de nombreuses vertus : il détoxifie le foie et permet une meilleur digestion. Le maté est reconnu pour être un coupe-faim efficace. Cette substance gélatineuse va gonfler à l’intérieur de l’estomac et va créer une sensation de satiété. Si la consistance vous rebute, le thé vert est une bonne alternative. Il contient des polyphénols susceptibles de favoriser l’action des hormones rassasiantes.

Les astuces pratiques



La satiété passe d’abord par la façon dont nous mangeons. Il est important de prendre le temps de mastiquer et d’ingérer les aliments par petites bouchées. Plus vous mangez lentement plus la digestion se fera progressivement. Ainsi, vous n’aurez pas envie de grignoter aussitôt sortie de table. Il est essentiel de manger assise et sans avoir l’esprit occupé par une autre activité. Déjeuner ou dîner devant la télévision ou l’ordinateur est à bannir ! Le cerveau va se concentrer sur autre chose que le repas. Il ne va pas prendre en compte les calories ingérées et va envoyer le message de satiété plus tardivement. En résumé, le cerveau trop occupé ne pourra pas stopper la faim. De ce fait, nous allons continuer à manger.



Qui aurait pensé qu’une brosse à dents pouvait être imparable contre la faim ? Cette astuce surprenante est pourtant très efficace. L’action de se brosser les dents va envoyer le message au cerveau que le repas est terminé. Le goût mentholé du dentifrice vous empêchera d’avoir envie de manger des produits sucrés. Ce sont vos dents et votre estomac qui vous diront merci !







Source : autre presse























Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos