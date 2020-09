Voici la liste des joueurs , jusque là, touchés par le coronavirus Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 18:44 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- En Europe, la reprise des championnats se prépare petit à petit pour les grands championnats européens. Pour l’heure, seule la France, qui n’avait pas repris, a débuté sa saison. Cependant, plusieurs matchs ont déjà été annulés à cause de cas de Covid dans les effectifs. En dépit des mesures et précautions prises, il reste difficile pour […] XALIMANEWS- En Europe, la reprise des championnats se prépare petit à petit pour les grands championnats européens. Pour l’heure, seule la France, qui n’avait pas repris, a débuté sa saison. Cependant, plusieurs matchs ont déjà été annulés à cause de cas de Covid dans les effectifs. En dépit des mesures et précautions prises, il reste difficile pour les joueurs d’éviter de contracter le virus. Lorsque les championnats s’étaient arrêtés, de nombreux moyens ont été mis en place pour permettre la reprise du football. Cela passait notamment par de nombreux tests effectués auprès des joueurs. Globalement, les chiffres étaient assez faibles et peu de matchs ont été reportés. Mais en ce début de saison 2020/2021, de nombreux cas surgissent, et notamment en Ligue 1 La Ligue 1 pas épargné En France, plusieurs cas avaient été déclarés lors de la préparation de la saison. Cinq clubs en particulier ont été touchés : le LOSC (4 cas), l’AS Saint-Etienne (5), Montpellier (6), le FC Nantes (7) et le Racing Strasbourg (9). Pour couronner le tout, Bordeaux, Dijon, Lens, Monaco et Nîmes ont déploré un cas dans leurs effectifs. La moitié de la Ligue 1 avait été touché par le Covid. Peu avant la reprise de la Ligue 1, l’OM a également communiqué sur des cas dans son effectif, ce qui avait entraîné le report du premier match face à l’ASSE. Le club phocéen a toutefois enregistré un nouveau cas : celui de Steve Mandanda. Le numéro 2 des Bleus a été testé positif, et donc contraint de rentrer à Marseille. Un couac pour le staff médical des Bleus, mis en cause dans cette histoire. Face à tous ces cas, la LFP a même décidé d’assouplir les mesures pour éviter un nombre trop important de reports de matchs. Auparavant, quatre cas constatés dans les effectifs suffisaient à acter le report de la rencontre. Désormais, si 20 joueurs d’un effectif (sur 30) sont négatifs, le match pourra se jouer. Le PSG touché par le Covid-19 Lors de la deuxième journée, l’OM a pu jouer mais la journée n’a pas pu être disputé dans son intégralité puisque le PSG a demandé le report de son match. Cette semaine, le club de la capitale a justement communiqué sur six nouveaux cas positifs au sein de l’effectif. Cela s’est déroulé en deux phases, puisque trois joueurs ont d’abord été testés positifs. Les noms sont rapidement sortis, et l’on a appris que ce sont Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar qui ont été testés positifs. Les trois joueurs ont contractés le virus lors de leurs vacances à Ibiza. Hier, le PSG a de nouveau communiqué sur trois nouveaux cas. D’après les informations de l’Equipe, ce sont Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos qui ont été testés positifs. Néanmoins, d’après Téléfoot, le diffuseur de la Ligue 1, la LFP estime que le virus n’a pas circulé au sein de l’effectif. Les rencontres contre Lens et l’OM devraient être maintenus, mais sans les joueurs concernés. Un casse-tête pour Thomas Tuchel. Le Covid-19 à l’étranger Hors de la France, certains cas sont aussi relatés quasiment chaque semaine. Hier, l’Atlético Madrid a informé que Diego Costa et Santiago Arias ont passé un test PCR positif pendant leurs vacances et qu’ils sont en quarantaine. Quelques heures avant, c’est Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui avait été testé positf. Une information démentie depuis. Le joueur est bien présent avec la Belgique. Lui n’a pas eu la chance d’être présent. Adama Traoré, l’une des sensations de Premier League, aura du être des 23 de l’Espagne. Malheureusement, l’ailier des Wolves a été testé positif, comme l’a rapporté Marca. Son compatriote David Silva a lui aussi été testé positif en marge de son transfert à la Real Sociedad. Un peu plus loin de l’Europe, le cas qui inquiète récemment se trouve du côté de Boca Juniors. le mythique club argentin a annoncé qu’il y avait 18 cas de coronavirus au sein de l’effectif. 14 d’entre eux sont tout de même asymptomatiques. Une preuve supplémentaire que le monde du football doit encore trouver des solutions face à la pandémie. Les joueurs qui ont été touchés par le Covid-19 Que ce soit au plus fort de l’épidémie ou par la suite, de nombreux footballeurs ont été testés positifs au Covid-19. Voici une liste non exhaustive de ces joueurs, dont certains sont déjà guéris. Ligue 1 : Huyn-jun Suk (ESTAC, premier joueur français testé positif) – Marcus Coco – Houssem Aouar – Andy Delort – Steve Mandanda – Alvaro Gonzalez – Jordan Amavi – Dimitri Payet – Angel Di Maria – Neymar – Leandro Paredes – Keylor Navas – Mauro Icardi – Marquinhos Série A : Blaise Matuidi – Daniele Rugani – Paulo Dybala – Miralem Pjanic – Manolo Gabbiadini – Omar Colley – Albin Ekdal – Antonio la Gumina – Morten Thorsby – Dusan Vlahovic – Patrick Cutrone – German Pezzella Liga : David Silva – Samuel Umtiti – Jean-Clair Todibo – Sime Vrsaljko – Ezequiel Garay – Eliaquim Mangala – José Luis Gaya Bundesliga : Timo Hübers – Jannes Horn – Luca Kilian Premier League : Paul Pogba – Christian Pulisic – Tammy Abraham – Callum Hudson Odoi Etranger : Marouane Fellaini Source: Les transferts



