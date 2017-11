Voler une Mercedes en 60 secondes ? Oui, c'est possible

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2017 à 19:31 | | 0 commentaire(s)|

Le vol a eu lieu à West Midlands, une région située à l'ouest de l'Angleterre. L'opération a duré moins de 60 secondes et les responsables de l'enquête ont diffusé la vidéo, pour inciter les propriétaires à renforcer la sécurité de leur voiture.

Pirater la clé électronique : simple, rapide et efficace

Au début de la vidéo, on voit les deux hommes arriver à la maison où la Mercedes était garée. L'un d'eux s'approche de la porte d'entrée, il tient une sorte de boîte à relais dans sa main. Une fois près de la porte, il l'agite et la voiture se déverrouille automatiquement. Selon les spécialistes, l'outil aurait intercepté les signaux envoyés par la clé électronique et l'a transmis à une autre boîte placée près de la voiture. Cette dernière a alors cru que la clé est bel et bien présente et elle a ouvert les portières.

Tout cela a duré moins d'une minute. Les voleurs ont pu démarrer tranquillement, aucun bruit n'a alerté les propriétaires et l'absence de contact n'a pas activé le système d'alarme du véhicule. Afin d'éviter ce genre de déconvenue, la police conseille aux propriétaires d'installer un système de sécurité supplémentaire, un antivol mécanique par exemple.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook