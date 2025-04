« Vous stigmatisez les médias, mais vous avez appelé à brûler, à tuer, à dépecer… » Par Madiambal Diagne Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement, ce lundi 14 avril 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que « le Sénégal ne peut plus accepter les dérives médiatiques ni les comportements irresponsables mettant en péril la cohésion nationale. » Dans cette optique, il […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Madiambal Diagne/ Serigne Ndong Lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement, ce lundi 14 avril 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que « le Sénégal ne peut plus accepter les dérives médiatiques ni les comportements irresponsables mettant en péril la cohésion nationale. » Dans cette optique, il a appelé à une application rigoureuse des lois en vigueur pour lutter contre toute forme de manipulation de l’information ou d’incitation à la haine. Des déclarations qui ont provoqué la réaction du journaliste Madiambal Diagne. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), ce dernier a dénoncé ce qu’il qualifie de « posture incohérente » de la part du Premier ministre. « Arrive-t-il à Sonko de se souvenir de ce qu’il a pu dire dans ce pays ? Les médias qu’il stigmatise n’ont jamais été jusqu’à appeler à un coup d’État ou à une insurrection, ou à dépecer un Chef d’État, ou à tuer des juges, ou à brûler des maisons ou à mettre à sac des domiciles de citoyens. Pourtant, lui et ses partisans l’ont fait », a écrit le président du groupe Avenir Communication sur sa page.



Source : Source : https://atlanticactu.com/vous-stigmatisez-les-medi... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

