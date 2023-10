Week-end de clôture d'Octobre Rose: Une randonnée pédestre en présence de plusieurs femmes sportives sensibilise sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus Rédigé par leral.net le Samedi 28 Octobre 2023 à 20:11 | | 0 commentaire(s)| À l'occasion de ce week-end de clôture d'Octobre Rose, la coordonnatrice de l'événement sportif solidaire, Salimata Seck, a organisé une rencontre en l'honneur des femmes. Après avoir effectué une séance de randonnée en présence de plusieurs femmes sportives, elles ont procédé à un atelier de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, tout en favorisant également la pratique du sport. Présente à cet événement, Madame Aminata Touré, ancienne Première ministre du Sénégal et responsable politique, a salué cette initiative et a invité toutes les femmes leaders à faire de même.



