Woré Sarr au ministre Aly Ngouille Ndiaye : « Ceci est un appel historique d’un cultivateur ! »

Même si elle remet au goût du jour les jalons posés sous le règne de son leader, Me Abdoulaye Wade, pour l'essor de l'agriculture au Sénégal, Mme Woré Sarr députée de Wallu Sénégal, n'a pas manqué de lancer ce cri du cœur au ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye : « Je vais vous faire un appel historique d'un cultivateur ! ».

Du défrichage des champs à la révolte, c’est tout un calvaire, un lot de fatigue, le tout en trois mois sur douze pour se retrouver face à un prix imposé par l’état : voilà le mal-vivre de nos braves cultivateurs, surtout pour l’arachide ! Et que devient la Banque agricole ? Qu’en est-il de la prévention de l’invasion des criquets et des conflits éleveurs-pasteurs ? Voilà entre autres les questions qu’elle soulève…Ecoutons…

