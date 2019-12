Yakham Mbaye dément Cissé Lô : « Je ne lui ai jamais demandé pardon »

« Faux », rétorque Yakham Mbaye. Qui jure que c’est le député qui l’a joint au téléphone pour s’expliquer.



« Depuis le 11 décembre, il a commencé à m’appeler, mais je ne lui ai répondu que le 17 décembre après que des gens sont intervenus. Il a essayé de s’expliquer, mais je ne lui ai jamais demandé pardon », a précisé Mbaye, toujours sur la 7tv.



« Il m’a dit que des gens m’ont monté pour que je l’attaque et je lui ai clairement dit que tel n’est pas le cas. Il a posé un acte politique en attaquant notre leader et je lui ai répondu par un acte politique », ajoute le responsable Apr à Rebeuss. Qui ajoute: « Lui et moi, on ne rivalise pas. Il a été manipulé et il veut juste se faire entendre ».