Yeumbeul : L'ONG Direct Aid Society a permis d’opérer 1 200 patients atteints de cataracte

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

L’ONG humanitaire koweïtienne Direct Aid Society, en partenariat avec le Ministère de la Santé, a permis d’opérer 1200 patients atteints de cataracte à Yeumbeul. Avec l’appui technique de l’équipe "Œil du monde", ce camp d’opération médicale se déroule du 15 au 20 janvier à l’hôpital de Yeumbeul. D’après Dr. Mactar Dieng Badiane, ophtalmologue et coordinateur national au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en plus d’une distribution gratuite de médicaments et de lunettes, l’objectif est d’opérer 2 000 patients de la cataracte. Ainsi, les patients bénéficiaires de ces interventions chirurgicales ont salué l’initiative.