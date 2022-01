Yoff: Abdoulaye Diouf Sarr loue le sens démocratique des populations et prie pour le calme Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Le maire sortant de Yoff et candidat à la mairie de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, loue, après avoir voté, le sens de la démocratie des populations et lance un message de paix. A l'en croire, "ce soir, le choix des dakarois sera fait et le meilleur sera primé et le travail va reprendre le lendemain lundi", a-t-il dit.



