Yohann Le Ferrand salue la mémoire de la chanteuse malienne Khaïra Arby avec le clip de Yerna Fassè Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021



Fusionner les cultures du nord et du sud et retranscrire le quotidien subsaharien à travers ses luttes et ses espoirs, tel était le fond de la pensée de Yohan...





Source : Yeko, c'est le projet de Yohann Le Ferrand, musicien breton qui est allé en Afrique et en particulier au Mali à la rencontre des artistes. Pour ce disque qui sort en septembre, Yohann Le Ferrand nous dévoile le premier titre et le premier invité : voici Yerna Fassé avec la chanteuse aujourd'hui malheureusement disparue Khaïra Arby.Source : https://www.podcastjournal.net/Yohann-Le-Ferrand-s...

