Yokou ba yegko, Dara dji, Tol bi, Penc mi, Serigne Mboup séduit Touba...

À Touba, le candidat Serigne Mboup a l'occasion d'un Ndogou organisé, a présenté son programme à ses invités, militants et partisans, qui étaient dans son domicile. En effet, le leader du mouvement And Ligueye, And Nawle a profité de cette rencontre intime, pour les inviter a l'élire au soir du 24 mars... Voici son adresse face à ses invités d'un ndogou.