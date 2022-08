Yoonu Qatar 2022: La Lonase poursuit sa remise de billets aux gagnants, deux ce mardi

La Lonase, à travers son jeu de concours Yoonu Qatar, a remis deux (2) billets d'avions ce mardi à ses gagnants qui vont se déplacer et accompagner les lions à la coupe du monde 2022 au Qatar. Après avoir remis trois (3) billets le mois passé et aujourd’hui deux (2) billets, le mois prochain, trois (3) autres gagnants auront leurs billets. Pour rappel, huit (8) billets vont être remis et ils seront totalement pris en charge par la Lonase.