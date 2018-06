Youssou Ndour fait le plaidoyer pour l'Afrique à Bruxelles avec New Africa, regardez

Rédigé par La rédaction de leral.net le 11 Juin 2018 à 13:38 | Lu 158 fois

L'artiste musicien sénégalais et conseiller spécial du Président Macky Sall est un des invités d'honneur à l'occasion des Journées européennes du développement (EDD) 2018, qui se tiennent les 5 et 6 juin à Bruxelles. Les EDD rassemblent la communauté du développement chaque année pour partager des idées et des expériences qui inspirent de nouveaux partenariats et des solutions innovantes aux défis les plus pressants du monde.