Zahra Iyane Thiam : « Les femmes sont une couche vulnérable qui a besoin de formation, d’éducation et d'accompagnement» Sous la houlette de leur coordonnatrice, la ministre conseiller, Zahra Iyane Thiam, la Plateforme des femmes "AND JEEGO" a procédé ce mercredi après-midi à son Assemblée Générale de Partage des Initiatives de la Plateforme des Femmes « AND JEEGO », à place de la Nation ex Obélisque.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Juillet 2018 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook