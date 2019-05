Zahra Iyane Thiam : « la sécurité n’est pas que l’affaire du gouvernement »

La ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire a estimé que « la sécurité n’est pas que l’affaire du gouvernement ». Venue prendre part au sit-in du collectif contre la violence faite aux femmes, samedi, Zahra Iyane Thiam a indiqué qu’il faut saluer des initiatives comme celles-là, surtout venant des femmes. Affirmant que le « président de la République fait de la question de la sécurité des personnes et des biens une priorité », elle a aussi relevé les commissariats et les gendarmeries de proximité, qui participent de cette volonté de sécuriser les populations.