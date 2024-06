« Zéro Ambulance en panne au Sénégal »: Des automobilistes et vulganisateurs lancent officiellement le programme, ce samedi Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 00:23 | | 0 commentaire(s)| L’union nationale des acteurs de l’automobile du Sénégal (UNAPAS) a lancé officiellement ce samedi 8 juin le programme « Zéro Ambulance en panne au Sénégal ». En effet, les vulganisateurs s’engagent au dépannage, à la maintenance et au rechange de pièces des ambulances en panne gratuitement. Selon leur président Bamba Niang, cet acte social est la contribution des automobilistes et vulganisateurs au développement du Sénégal.



