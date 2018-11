Ziarra annuelle Omarienne de Louga:Tout est fin prêt pour le bon déroulement de l’événement Le Comité d’organisation de la ziarra annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall, se dit satisfait des mesures prises par le gouvernement pour la tenue de cet événement religieux. « Aujourd’hui, nous avons fait une rencontre consacrée aux préparatifs du Ziarra annuel et c’est le lieu de remercier au nom du khalife, tous les foyers religieux de la ville pour l’accueil des fidèles, les Imams, les Daraas, et l’ensemble des collectivités territoriales et locales », a dit Cheikh Tidiane Macky, membre du comité d’organisation. La 55e édition de la ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall de Louga se déroulera du 11 au 12 janvier 2019.









