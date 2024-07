Ziarra de Nimzatt : Le Khalife général des Khadres appelle à la paix et exprime son soutien à la Mauritanie Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 11:11 | | 0 commentaire(s)| En partance pour la Mauritanie, où sera célébrée la Ziarra annuelle de Nimzatt dédiée à Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz Aïdara (petit-fils de Cheikhna Cheikh Saadbou et fils de Cheikh Talibouya), le Khalife général des Khadres, Cheikhna Cheikh Nahma Aïdara, a tenu à délivrer un message de paix et de stabilité. Depuis son quartier à Diamaguène, Thiès, il a exprimé son soutien à la Mauritanie, suite aux récentes violences ayant causé plusieurs victimes et entraîné de nombreuses arrestations.



Le guide religieux a également prié pour le Sénégal et pour la Oumma. Sa délégation a été escortée jusqu'à la sortie de Thiès...



Mounirou Mbengue



Accueil Envoyer à un ami Partager