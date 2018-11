Ziarra de la Famille Omarienne à Louga: Les services de l’État assurent une bonne tenue de l’événement

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Novembre 2018 à 11:04 commentaire(s)|

Les chefs services régionaux se sont réunis autour du gouverneur de la région de Louga dans le cadre du Comité régional de développement (Crd) pour une bonne organisation de la 55éme édition du Ziarra annuelle de la famille Thierno Mountaga TALL qui se déroulera les 11 et 12 Janvier 21019.



Le gouverneur de la région de Louga Alioune Badara Mbengue, a rappelé, d’emblée l’ensemble des services concernés leurs engagements pris de cet événement qui réunit des milliers de fidèles venant partout. Des dispositifs sécuritaires seront mis en place pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, la fourniture en électricité et tous les besoins en eau seront également couverts.

