Ziguinchor : Le SAES-UASZ dénonce la violence et la présence policière dans l'espace Universitaire Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

Le mardi 14 juin, l'université de Ziguinchor a été le théâtre des affrontements entre les étudiants. Ces incidents ont occasionné plusieurs dégâts. Le syndicat Autonome de l'enseignement Supérieur, coordination de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (SAES- UASZ) condamne la présence des policiers dans l'espace Universitaire.



"La violence d'où qu'elle vienne ne saurait sous aucun prétexte se justifier dans l'enceinte universitaire. La présence policière à l'Universitaire est une violence flagrante de la loi N°94-79du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires", rappelle le syndicat.



Le SAES en tant que syndicat de "veille et d'alerte", exige à l'administration rectorale de prendre toutes ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. "Pour preuve, le pire a été frôlé le mardi 14 juin 2022, car des grenades lacrymogènes de la police ont été catapultées à l'intérieur de l'université causant d'importants dégâts matériels", révèle, le syndicat Autonome de l'enseignement Supérieur, coordination de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (SAES- UASZ).



Toute fois, le SAES-UASZ, appelle à tous les protagonistes à la "retenue" et aux autorités compétentes leurs obligations "régaliennes", celles d'assurer la sécurité à toutes les composantes de la communauté universitaire.







Source : Source : https://www.exclusif.net/Ziguinchor-Le-SAES-UASZ-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager