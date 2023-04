Ziguinchor : Le maire Ousmane Sonko lance ses « grands chantiers » Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a procédé, hier, dans l’après-midi, au lancement de « ses grands chantiers ». Au terme de leur exécution, ces réalisations vont changer l’image de la capitale régionale du Sud, selon lui. ZIGUINCHOR – Le sixième maire de Ziguinchor est déterminé à faire de cette ville une […] Le Maire de la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a procédé, hier, dans l’après-midi, au lancement de « ses grands chantiers ». Au terme de leur exécution, ces réalisations vont changer l’image de la capitale régionale du Sud, selon lui. ZIGUINCHOR – Le sixième maire de Ziguinchor est déterminé à faire de cette ville une localité émergente. Pour y parvenir, Ousmane Sonko a décidé de s’attaquer à des projets structurants dont il a procédé, hier, au lancement. Ces « grands chantiers » du maire, pour les populations de Ziguinchor, concernent le projet de réhabilitation du marché Marie Mariama Diédhiou, l’aménagement du jardin public des Hlm Néma, le programme de réhabilitation et d’extension du marché Banéto, la construction d’un marché de fruits et légumes, l’érection de la bibliothèque, radio et archives municipales de Ziguinchor, le programme de construction du marché aux poissons de Boudody, l’aménagement de la Place de la gouvernance, la réhabilitation du stade Jules-François Bocandé (dont les travaux ne vont pas tarder), l’aménagement du monument aux morts et le projet d’aménagement de la place publique de Banéto, entre autres. Pour réaliser ces « grands » chantiers, la mairie doit mettre la main à la poche. Il faut donc une disponibilité immédiate des ressources financières. Sur ce, Ousmane Sonko a affirmé que 80 à 90% des financements ont déjà été acquis.

Au-delà de tous ces programmes, a rappelé le premier magistrat de la ville de Ziguinchor, il y a des projets qui sont en réserve, notamment les plateaux sportifs dans tous les quartiers et la réfection de la gare routière. Ousmane Sonko a également présenté aux Ziguinchorois l’un des projets qui, selon lui, est l’un des plus structurants : le canal du quartier Korenthas. Estimé à plus 6 milliards de F Cfa, il a précisé que c’est l’architecte Pierre Goudiaby Atépa qui a en charge sa réalisation. « Celui-ci va complètement modifier le visage de la ville de Ziguinchor. L’architecte et toute son équipe vont nous produire un véritable bijou », a-t-il rassuré lors du face à face avec ses administrés, avant de vanter les mérites de l’équipe municipale, installée au lendemain du double scrutin de janvier 2022. De l’avis d’Ousmane Sonko, la mairie de Ziguinchor a réalisé « beaucoup de choses depuis que nous sommes là. L’année dernière, nous avons pu économiser 600 millions de FCfa qui ont été orientés vers d’autres investissements ». La construction d’une ville ou d’une nation nécessite l’effort de tous. C’est dans cette perspective qu’Ousmane Sonko a appelé les Ziguinchorois au travail. Aussi, les a-t-il encore invités à être de « bons citoyens », en acceptant de payer les impôts. « Je veux que nous expérimentions, à Ziguinchor, un nouveau modèle de citoyen. Cet exemple pourrait être reproduit dans le monde », a-t-il lancé aux nombreux Ziguinchorois venus l’écouter. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/ziguinchor-le-maire-ousmane-so...

Accueil Envoyer à un ami Partager