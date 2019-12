Ziguinchor: des mouvements citoyens dans la rue la semaine prochaine

Les mouvements citoyens Vision Citoyenne, Aar Linu Book et Frappe France Dégage à Ziguinchor, seront dans les rues la semaine prochaine. Madiadiop Sané et ses camarades veulent dire non à la hausse du prix de l’électricité et exiger la libération immédiate de Guy Marius Sagna. « Nous allons battre le macadam dans le courant de la semaine prochaine. Pour être dans les délais, nous allons dès le lundi prochain, introduire une demande auprès du Préfet de Ziguincho r», explique le coordonnateur de «Vision Citoyenne», Madiadiop Sané.



« Nous appelons les populations à la grande mobilisation afin que nous puissions réussir le pari du concert des casseroles. Nous marchons surtout pour protester contre la hausse du prix de l’électricité mais aussi et surtout, pour exiger la libération immédiate et dans les meilleurs délais, de Guy Marius Sagna et de ses camarades emprisonnés à la prison de Rebeuss, à Dakar », a ajouté M. Sané.



Ces mouvements citoyens ont fait face à la presse ce vendredi dans l’après-midi dans les locaux de la Bourse du Travail (ex maison du Parti Socialiste) aux HLM Néma. « L’Etat n’a pas, en vérité, des arguments pour justifier cette hausse d’électricité », ont conclu Madiadiop Sané et ses camarades.



IGFM