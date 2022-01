Zone Ocde : Le taux de chômage baisse et atteint 5,5% en novembre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022





Dans la zone Ocde, le taux de chômage a reculé aussi bien pour les femmes (5,8% après 5,9% en octobre) que pour les hommes (5,3% après 5,5%). Pour les jeunes de 15 à 24 ans, il a baissé légèrement pour atteindre 11,8%, après 11,9% en octobre, restant 0,3 point au-dessus de son niveau d’avant la pandémie.



Dans la zone euro, le taux de chômage a également diminué en novembre (7,2% après 7,3% en octobre), pour le septième mois consécutif, avec des baisses de 0,3 point ou plus en Autriche (5,3% après 5,7% en octobre), en Lituanie (6,0% après 6,5%) et en Espagne (14,1% après 14,4%). En revanche, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point en Lettonie pour atteindre 7,3%.



En novembre, le taux de chômage a diminué de 0,4 point ou plus en Australie (4,6% après 5,2% en octobre), au Canada (6,0% après 6,7%), en Colombie (12,5% après 13,0%), en République Tchèque (2,2% après 2,6%), en Israel (4,5% après 4,9%) et aux États-Unis (4,2% après 4,6%). Il était également en baisse, dans une moindre mesure, en Corée (3,1% après 3,2%) et au Mexique (3,8% après 3,9%), tandis qu’il augmentait légèrement au Japon (2,8% après 2,7%). Des données plus récentes montrent qu’en décembre, le taux de chômage a de nouveau baissé au Canada (pour atteindre 5,9%) et aux États-Unis (pour atteindre 3,9%).





Source : Le taux de chômage mensuel de la zone Ocde a diminué en novembre 2021 pour atteindre 5,5%, après 5,7% en octobre.Source : https://www.lejecos.com/Zone-Ocde-Le-taux-de-choma...

