covid 19 : ça n'arrête pas de monter, et ça fait peur Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

La courbe des infections monte en flèche. Ce 30 janvier, lors du point sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 du jour, le ministère de la Santé et de l’Action a déclaré que sur 2180 tests réalisés, 318 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont produit un taux de positivité de 14,59%.



Les tests positifs sont répartis entre 97 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 221 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades proviennent des communes ou quartiers à savoir Kaolack (18), Saint-Louis (16), Thiès (15), Touba (9), Mbour (8), Mbao (7), Dakar-Plateau (6), Maristes (6), Almadies (5), Médina (5), Mermoz (5), Rufisque (5), Diofior (4), Guédiawaye (4), Matam (4), Popenguine (4), Sokone (4), Tamabacounda (4), Zone B (4), Linguère (3), Ben Tally (3), Camberène (3), Sindia (3), Mamelles (3), Parcelles Assainies (3), Pikine (3), Point E (3), Pout (3), Diourbel (2), Fatick (2), Guinguinéo (2), Hlm (2), Kédougou (2), Keur Ndiaye Lo (2), Khombole (2), Mékhé (2), Nioro (2), Yeumbeul (2), Yoff (2), Zone de Captage (2), Sacrée Coeur-3 (2), Scat Urbam (2), Sébikotane (2), Thiadiaye (2). En sus, les autres zones comme Cité Alioune Sow, Cité Gadaye, Cité Mixta, Cité keur Damel, Cité Shs, Cité Taco, Daroukhane, Fann Hock, Keur Massar, Keur Momar Sarr, Kolda, Foundiougne, Liberté-3, Liberté-6, Ngapparou, Ngor, Louga, Ouakam,,Passy, Pété, Podor, Port, Reubeuss, Sicap Baobab, Sicap Karack, Thilogne, Vélingara, Yarakh et Ziguinchor.



Les autorités sanitaires de signaler que 55 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Plus de 3000 patients encore sous traitement



Pis, 4 décès liés la Covid-19 ont été enregistrés, hier vendredi 29 janvier, dans une des structures hospitalières du pays.



Toutefois, 197 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. De même, les services du ministère annoncent que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.



Par ailleurs, le communiqué numéro 335 du jour sur la pandémie a indiqué que 26213 cas ont été notifiés positifs au Sénégal, depuis le 2 mars. Ils sont 21758 guéris, 621 décédés, 1 évacué et encore 3833 patients sous traitement.



Le ministère de renouveler, ainsi, à la population son appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35395-covid-19-a-...

