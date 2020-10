iPhone 12 Pro et 12 Pro Max: La photo pousse Apple à monter en mémoire Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)| Il y a deux sujets qui restent un mystère à l’issue de chaque keynote Apple : combien va-t-on trouver de RAM dans les nouveaux iPhone et quelle sera la capacité des batteries embarquées ? Le second secret est encore officiellement bien gardé. Le premier tend à se dévoiler.

L’IPHONE 12 MOINS BIEN LOTI



Le site 9to5Mac a découvert dans la dernière version bêta Xcode 12.1 des fichiers qui classent différemment les iPhone 12 en fonction de la quantité de RAM qu’ils embarquent.



Xcode 12.1 fait ainsi apparaître que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 disposeraient de 4 Go de RAM quand le chiffre grimperait à 6 Go pour les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Des chiffres qui confirment les rumeurs circulant avant la keynote de mardi. C’est mieux que sur les iPhone 11 Pro qui comptaient 4 Go de RAM.



MIEUX GÉRER LE FORMAT PHOTO PRORAW



C’est donc une montée en gamme et en puissance pour accompagner la puce A14 Bionic d’Apple qui équipe tous les modèles de l’automne 2020. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont cependant à gérer un nouveau format photo baptisé Apple ProRAW, qui nécessite sans doute de mobiliser davantage de RAM dans le traitement. Et ce format n’est pas pris en charge par les deux autres iPhone 12.



