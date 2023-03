𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤: Dr Fatou Diané Gueye 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩e 𝐚̀ 𝐥𝐚 67𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐞

Recevoir les actus de mes stars prรฉfรฉrรฉes par email : Votre adresse email ici ๐๐ž๐ฐ ๐˜๐จ๐ซ๐ค: Dr Fatou Dianรฉ Gueye ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉe ๐šฬ€ ๐ฅ๐š 67๐ž ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ง๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ž Rรฉdigรฉ par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 ร 13:00 | | 0 commentaire(s)| ๐‹e Ministre de la Femme,de la Famille et de la Protection des Enfants Dr Fatou Dianรฉ Gueye ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ ๐ง๐žฬ๐ž ๐'๐ฎ๐ง๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ญ๐ž ๐๐žฬ๐ฅ๐žฬ๐ ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง sรฉnรฉgalaise ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐ž๐ง๐ญ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š 67๐ž ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ง๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ ๐ž๐ฆ๐ฆ๐ž ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฐ ๐˜๐จ๐ซ๐ค du 6 au 17 mars 2023.

Cette annรฉe les diffรฉrents dรฉlรฉguรฉs des quatre coins de la planรจte, plancheront sur le thรจme ยซ innovation et รฉvolution technologique et รฉducation ร lโ€™รจre du numรฉrique aux fins de la rรฉalisation de lโ€™รฉgalitรฉ des sexes et de lโ€™autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ยป. Toutes les dรฉlรฉgations rรฉunies au CSW67 ont cรฉlรฉbrรฉ le 08 mars journรฉe internationale des droits des femmes.



En rapport avec le thรจme,il est question aussi de veiller ร la mise en place dโ€™un environnement digital "sรปr et sรฉcurisรฉ" pour les femmes et les filles.



Pour rappel, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dรฉdiรฉ exclusivement ร la promotion de lโ€™รฉgalitรฉ des sexes et de l'autonomisation des femmes. La CSW est une commission fonctionnelle du Conseil รฉconomique et social des Nations Unies (ECOSOC) crรฉรฉe en vertu de la rรฉsolution 11 du Conseil du 21 juin 1946.







Accueil Envoyer ร un ami Partager