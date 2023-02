143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi : Pape Mahawa Diouf et une forte délégation de l’Aspt à Yoff, pour une « ziarra » et des prières Rédigé par leral.net le Mardi 21 Février 2023 à 15:01 | | 0 commentaire(s)| Le directeur de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt), Pape Mahawa Diouf, en compagnie d’une forte délégation, s’est rendu ce lundi, à Yoff. L’initiative rentre dans le cadre de la 143e édition de l’Appel de Seydina Limamou Lahi, célébrée entre Cambérène, Yoff et Ngor. Le DG de l’Aspt, résidant dans la ville de Mahdiyou, sollicitant des prières de paix et de stabilité, a évoqué la nécessité d’intensifier le tourisme religieux, une des vitrines phares du pays. D’après lui, des Sénégalais quittent beaucoup de localités du monde, pour se rendre en Inde et ailleurs, afin de visiter des monuments, construits pour d’autres réalités. Alors qu’au Sénégal, il y a les mausolées de Seydina Limamou Laye que les Sénégalais et d’autres personnes, venues d’ailleurs, peuvent visiter et y formuler des prières. Pape Mahawa Diouf, exprimant une volonté du Chef de l’Etat, Macky Sall, promet que des actions sont en cours pour rendre plus visible le tourisme religieux à Yoff et dans d’autres localités où la religion musulmane et la communauté religieuse, sont beaucoup plus présentes.







