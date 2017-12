16ème anniversaire du décès de Sédar Senghor : Les Socialistes reviennent sur le legs de Léopold

« Il n’est plus depuis 16 ans, mais, ses idées sont éternelles et ses œuvres politiques ne cessent de nous interpeller dans un monde à constante mutation et en quête de perspectives et de repères », a déclaré Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste. C’était à l’occasion, aujourd’hui du panel de commémoration de la disparition du feu président Léopold Sédar Senghor. Sous le thème ‘’le socialisme démocratique à l’épreuve des mutations et l’Histoire du Parti socialiste d’hier à aujourd’hui’’, ce panel a été l’occasion pour les Socialistes de revenir sur le lègue du fondateur du socialisme sénégalais.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2017 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|