3e édition Carnaval de Dakar: Le Ministre Aliou Sow promet 10 millions FCfa pour accompagner

Mercredi 19 Octobre 2022

Le ministre de la Culture, Aliou Sow, a présidé ce mardi la cérémonie de lancement de la 3e édition du Carnaval de Dakar, prévu les 23, 25 et 26 novembre 2022, sous le Thème "Sport et Culture", en hommage à la victoire des "Lions" à la CAN. Mais aussi comme un moyen de célébrer les valeurs communes au sport et la culture. Cette Année, Baba Maal est le parrain de ce grand événement et le ministre de la Culture est prêt à accompagner le comité d’organisation, surtout sur le plan financier, en promettant de donner dix (10) millions de francs Cfa.