3e édition du Meetup de Septafrique : Mouhamed Fall Al Amine appelle la jeunesse à plus d’actions

Mouhamed Fall Al Amine, PDG du Groupe Septafrique, a exposé les motivations de l'organisation de la 3e édition du Meetup de Septafrique. Le spécialiste de l'évènementiel considère que le Sénégal dispose d'une jeunesse ingénieuse, débrouillarde et déterminée. Cette jeunesse, reconnaît-il, a simplement besoin d'être outillée, préparée par les acteurs politiques et économiques, pour jouer sa partition de la facon la plus efficace et de la plus complète dans le développement économique du pays. Mouhamed Fall Al Amine, initiateur de ce Meetup, a abordé plusieurs thématiques, dont la mobilité des personnes et des biens, les problèmes immobiliers, les problèmes de sécurité, etc.

Mouhamed Fall Al Amine, PDG du Groupe Septafrique a félicité le Chef de l’Etat, Macky Sall et son Ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo. L’Etat du Sénégal, relève-t-il, a réalisé des performances dans la levée de fonds, tout en appréciant les nouvelles réformes, dont le code des investissements. L’ensemble des réformes mises en place ont contribué à améliorer les politiques publiques et privées. « La parole ne porte pas le développement. Mais, c’est l’action qui fait le développement », professe Al Amine.



Ainsi, il exhorte les Sénégalais à travailler davantage pour faire connaître le dynamisme économique du pays. Et, suivant ce cadre d’échange, il a loué les qualités du parrain, Babacar Ngom, Pdg de Sedima et vrai modèle du secteur privé sénégalais.



