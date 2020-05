5 bienfaits insoupçonnés du citron pour la santé

Le citron, on en retrouve absolument partout ! Dans les desserts, les confiseries, les recettes salées, les cosmétiques et mêmes dans les produits ménagers, ses bienfaits ne peuvent plus se compter. Si côté maison il a déjà fait ses preuves pour parfumer vos DIY de bougies ou vos produits ménagers maison, côté santé, et tout particulièrement en cuisine, ses bienfaits sont plus qu'intéressants. On vous dit tout !



Les bienfaits du citron pour la santé

Il aide à garder une jolie silhouette

Avant toute chose, il faut rappeler que le citron ne fait pas maigrir. En revanche, il est très efficace pour nettoyer l'organisme et le débarrasser de toutes les toxines accumulées. Lorsque que l'on consomme un repas riche et calorique, le citron peut favoriser sa digestion et donc, une meilleure élimination. C'est donc un véritable allié pour garder une jolie silhouette aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur.



Il protège des coups de froid

Pour anticiper les rhumes et autres petits coups de froid, le citron est très efficace. Il booste le système immunitaire grâce à la vitamine C qu'il contient. Si vous sentez que vous commencez à tomber malade ou que vous êtes en contact avec des gens qui le sont, consommez du citron quotidiennement dans de l'eau.



Il nettoie le foie

Si vous avez fait des petits excès que ce soit sur le sucre, l'alcool ou des repas trop riches, un petit nettoyage du foie est de rigueur. Pour cela, le citron est votre meilleur atout. Il stimule la production de bile et élimine les toxines stockées dans le foie. Pour bénéficier de ses effets, optez pour une petite cure de citron. Votre corps vous dira merci !



Il diminue le risque de cancer

Une consommation régulière de citron pourrait minimiser les risque de développer certains cancers (côlon, pharynx, estomac...), autrement dit, tout ce qui touche au tube digestif et au système respiratoire. Lorsque l'on a un cancer, il ralentie sa progression grâce aux flavonoïdes et aux anti-oxydants qu'il contient. En clair, il stoppe considérablement le développement des cellules cancéreuses.



Il baisse le taux de cholestérol

Si vous avez tendance à avoir du cholestérol, consommez régulièrement du citron. En effet, plusieurs études s'accordent pour dire que le citron agit positivement sur le cholestérol en réduisant sa quantité dans le sang.



Comment consommer le citron ?

Pour consommer du citron quotidiennement et profiter de ses bienfaits, il existe plusieurs façons. Vous pouvez en consommer dans de l'eau froide ou à température ambiante. Attention à ne pas utiliser d'eau chaude qui aurait tendance à détruire tous les bienfaits du citron. Consommez cette infusion le matin à jeûne si vous n'êtes pas trop sensible de l'estomac ou après un repas riche.



Vous pouvez en mettre dans vos plats, que ce soit le jus ou le zeste. Pensez aux recettex de curry, aux plats épicés asiatiques ou aux recettes à base de poisson.