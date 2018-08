7 morts enregistrés sur la route secondaire : Cambérène, en colère, bloque la chaussée et réclame des dos d'âne et des passerelles La route secondaire de Cambérène est plus jamais meurtrière avec 7 morts déjà enregistrés. Raison pour laquelle, les populations de Cambérène sont sorties pour bloquer la route, tout en réclamant des dos d'âne et des passerelles.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Août 2018 à 10:16



