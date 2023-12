À Washington, Zelensky fait pression pour une unité internationale face à Poutine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a mené une série de rencontres stratégiques à Washington, lançant un appel urgent à l'unité des alliés de l'Ukraine pour contrer les intentions du président russe Vladimir Poutine. Sa visite, crucial pour éviter une coupure de l'aide militaire américaine, s'est soldée par des appels vibrants à une cohésion internationale face aux défis posés par la Russie.



Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Zelensky a insisté sur l'importance d'un "signal fort d'unité" envers la Russie d'ici la fin de l'année. Aux côtés du président américain Joe Biden, il a appelé à une action concertée de la part des alliés de l'Ukraine.



Malgré l'engagement de Joe Biden à ne pas abandonner l'Ukraine, Zelensky a exprimé les craintes de son gouvernement quant à la capacité des États-Unis à tenir cette promesse, soulignant l'importance cruciale de l'aide américaine pour son pays.



Au Congrès américain, Zelensky a été confronté à des débats intenses sur une aide supplémentaire pour l'Ukraine, où les discussions ont été tendues. Cependant, le président ukrainien a rapporté des signaux positifs émanant des membres du Congrès, bien qu'il attende des résultats concrets concernant une enveloppe de 61 milliards de dollars.



Vêtu d'un pull noir arborant le trident emblématique de l'Ukraine, Zelensky a plaidé sa cause devant les élus du Sénat et de la Chambre des représentants, oscillant entre les partis démocrate et républicain. Si les démocrates ont montré un soutien plus favorable, la réticence des républicains envers une aide militaire supplémentaire a été palpable, mettant en lumière les divisions politiques internes aux États-Unis quant à cette question.



Malgré les efforts de Zelensky, des voix républicaines comme celle du représentant Mike Johnson ont exprimé des préoccupations quant à une nouvelle allocation budgétaire pour l'Ukraine, mettant l'accent sur la nécessité d'une supervision adéquate et d'une stratégie claire pour une victoire effective.



La visite de Zelensky à Washington reste ainsi un enjeu crucial dans les relations internationales, non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour la stabilité géopolitique de la région.