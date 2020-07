A cause de la Covid -19, 1500 malades du coeur attendent d'être opérés Près de 2000 malades du coeur attendent dans les coulisses pour se faire, faute de place et de matériel.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 06:48 | | 0 commentaire(s)|

Les hôpitaux censés les recevoir sont pleins à cause de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde. Pour le Docteur Massamba Thiam, c'est une affaire tronquée d'autant que "l'activité qui devait servir d'opérer les malades a été détournée".

Un autre collègue, le Professeur Maboury Diao, l'autre raison de la non opération est que "les malades fuient les hôpitaux, par peur de choper d'autres maladies", dit-il.

Et pour les principaux concernés, ils sont unanimes à dire que leur maladie est de loin plus grave que la pandémie et "en l'état, ce qui n'a pas de moyens suffisants peut en mourir, faute d'assistance".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos