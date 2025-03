ALIUO CISSÉ FREINÉ PAR L’ANGOLA POUR SES DÉBUTS AVEC LA LIBYE Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Mars 2025 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Malgré l’ouverture du score d’Ellafi à la 74ᵉ minute, les Libyens ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (1-1). Avec ce nul, la Libye reste 3ᵉ du groupe D avec 8 points, derrière le Cap-Vert (10 points) et le Cameroun (9 points). Intronisé sélectionneur de la Libye la semaine dernière, Aliou Cissé dirigeait son premier match ce jeudi pour la 5ème journée de qualification au Mondial 2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien sénégalais est passé à quelques secondes d’un succès précieux. Ila finalement dû se contenter d’un nul face à l’Angola. Aliou Cissé est passé tout près d’un début idéal avec la Libye. Le coach sénégalais a du se contenter d’un nul 1-1 devant l’Angola ce jeudi lors de la 5ème journée de qualification à la Coupe du monde. Dans un match âprement disputé, les Libyens ont pris les devants grâce à une réalisation d’Ellafi à la 74e minute. Mais, alors qu’ils espéraient tenir le score, les Libyens se sont fait rejoindre à la 93e minute sur un but de Fredy. Avec ce nul, la Libye reste 3ème du groupe D avec 8 points et rate ainsi l’occasion de prendre la tête à côté du Cap-Vert (1er, 10 points). Le Cameroun, futur adversaire de la Libye dans trois jours, est 2ème avec 9 points. Source Logo: Le Soleil Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/aliuo-cisse-freine...

