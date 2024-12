ASSEMBLÉE NATIONALE : DÉTHIÉ FALL DÉMISSIONNE DE SON POSTE DE DÉPUTÉ Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2024 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

Après la révocation de Barthélemy Dias, Déthié Fall qui figurait sur la liste de la coalition Sam Sa Kaddu avant de battre campagne pour Pastef, était en pôle position pour prendre sa place à l’hémicycle. Le leader du PRP a décidé de renoncer à ce poste conformément à ses engagements lors de la campagne pour les législatives. « J’avais pris l’engagement que j’allais remettre ce poste s’il me revenait du fait de ma démission de cette coalition et de mon soutien à la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane SONKO. Je tiens donc à respecter la parole donnée qui m’est très chère. Ainsi je démissionne du poste de député tout en souhaitant un excellent mandat aux parlementaires et au Président de l’Assemblée Nationale à qui je transmets également mes très sincères félicitations », a écrit Déthié Fall. Pape Djibril Fall hérite ainsi du poste.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77481-assemble-natio...

Accueil Envoyer à un ami Partager