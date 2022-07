Abdou Fall et "And Nawlé" déroulent le tapis rouge à Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juillet 2022 à 07:07 | | 0 commentaire(s)| Le collectif "And Nawlé" à sa tête Abdou Fall a tenu ce dimanche une grande mobilisation pour soutenir son excellence Macky Sall pour les législatives, en présence de plusieurs hautes personnalités de la mouvance présidentielle. L'objectif principal pour le président du mouvement "And Nawlé" est de maintenir le cap de l'émergence en donnant au chef de l'État la majorité à l'Assemblée. Cependant, il regrette les discours ethnicistes qu'utilisent certains responsables politiques, comme Ousmane Sonko



